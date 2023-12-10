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Dünya

Biden yönetimi, kongrenin onayını almadan İsrail'e 14 bine yakın tank mermisi sattı

ABD yönetimi, İsrail'e, içinde tank mermisinin bulunduğu yaklaşık 106,5 milyon dolarlık askeri malzemenin satışına onay verdi.

AA10 Aralık 2023 Pazar 12:31 - Güncelleme:
Biden yönetimi, kongrenin onayını almadan İsrail'e 14 bine yakın tank mermisi sattı
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ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e yapılması planlanan silah satışına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İsrail'in 13 bin 981 tank mermisi satın alma talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, yaklaşık 106,5 milyon dolarlık satışın ABD Dışişleri Bakanlığınca, Kongrenin onayından geçmeden "acil durum" hükmünün devreye sokularak yapılması planlandığı kaydedildi.

ABD'nin "İsrail'in güvenliğine bağlılığının sürdüğü" ifade edilen açıklamada söz konusu satışın bu amaçlarla uyumlu olduğu bildirildi.

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