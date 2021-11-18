İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2021 Perşembe / 13 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,999
  • EURO
    12,4884
  • ALTIN
    656.271
  • BIST100
    1736.88
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden yönetiminden 100'den fazla çalışanlı işletmeler için aşı zorunluluğunda geri adım
Dünya

Biden yönetiminden 100'den fazla çalışanlı işletmeler için aşı zorunluluğunda geri adım

ABD'de Joe Biden yönetimi, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğunda, eyaletlerden gelen itirazlar üzerine geri adım attı.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 18:28 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:29
ABONE OL

ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresinden (OSHA) yapılan yazılı açıklamada, 100'den fazla çalışanı olan işletmelerin 4 Ocak 2002'ye kadar bütün çalışanlarına aşı yaptırma, aşı olmayanlara ise her hafta test yaptırma zorunluluğu askıya alındı.

Söz konusu adım, Biden yönetiminin aşı politikasına yaklaşık 17 eyalette açılan davalar ve bazı federal temyiz mahkemelerinin uygulamanın yürürlüğünü durdurma kararının ardından geldi.

Biden, ilk olarak eylül ayında, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu uygulanacağını duyurduğunda Cumhuriyetçilerden büyük tepki çekmişti. Gelen tepkilerin ardından Biden yönetimi, aşılar için son tarih olan 4 Aralık'ı 4 Ocak'a çekmişti ancak tepkiler devam etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.