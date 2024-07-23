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Dünya

Biden yönetiminden yeşil ışık! Suudi Arabistan'a 2,8 milyar dolar tutarında askeri satış paketi onaylandı

Suudi Arabistan'a yönelik askeri teçhizat ve silah satışlarında sınırlamalara giden ABD'de Dışişleri Bakanlığı, Riyad'a tahmini 2,8 milyar dolar tutarında yabancı askeri satış paketini onaylama kararı aldı.

AA23 Temmuz 2024 Salı 22:28 - Güncelleme:
Biden yönetiminden yeşil ışık! Suudi Arabistan'a 2,8 milyar dolar tutarında askeri satış paketi onaylandı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde yabancı silah satışlarına bakan Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansınca konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'a 2,8 milyar dolar tutarında askeri "sistem lojistiği ve sürdürme desteği" unsurlarını içeren satış paketinin onaylandığı ve gerekli sertifikanın Kongreye verildiği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN GÜVENLİĞİNİ ARTIRACAK

Onaylanan bu satışın, Körfez Bölgesi'nde siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin gücünü oluşturan müttefik ülke Suudi Arabistan'ın güvenliğini artıracağı, bunun da ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, önerilen satışın, Suudi Arabistan'ın mevcut ve gelecekteki tehditleri caydırma yeteneğini artıracağına işaret edilerek, satışı onaylanan teçhizat ve desteğin bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği kaydedildi.

2021'DE SINIRLAMA GETİRİLMİŞTİ

ABD'de Biden yönetimi, Şubat 2021'de, Yemen'deki şiddeti azaltmayı amaçlayan yeni politikaları gereği Suudi Arabistan'a yönelik askeri teçhizat ve silah satışlarında sınırlamalara gitme kararı almıştı.

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