Biden, yükselen Çin'e karşı Japonya ve Güney Kore ile ilişkilerini güçlendiriyor

Ocak 2021'de göreve gelen Biden, Japonya'nın başkenti Tokyo ile Güney Kore'nin başkenti Seul'ü içine alan 5 gün sürecek resmi ziyaretinde, yükselen Çin'e karşı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vurgusu yapacak.

Biden, ziyareti öncesi yaptığı değerlendirmede, "Amerika'nın Avrupa ve Asya'daki ittifakları, bizi ve bence dünyayı güçlü ve güvenli tutuyor." dedi.

Güney Kore'de bu ay Devlet Başkanlığını üstlenen Yoon Suk-yeol ile görüşecek Biden, Washington-Seul ikili, bölgesel, ekonomik ve güvenlik ilişkileri ele alacak.

İlk durağında Biden, Seul'un güneyindeki Pyeongtaek kentinde buluşacağı Yoon ile Samsung'a ait yarı iletken çip üretim tesislerini ziyaret edecek.

- YARI İLETKEN VE KUZEY KORE

Biden'ın, görüşmede Güney Kore'yi, hafta başı duyuracağı ülkesinin Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne (IPEF) katılmaya ikna etmeye çabalayacak.

Seul'un IPEF'e katılması halinde, Çin'in yarı iletken dahil kritik teknoloji tedarik altyapılarına yönelik tehditlerine karşı ABD, bölgesel partneriyle iş birliğinde ivme yakalayacak.

Başkent Seul'de bir araya gelecek iki lider, Kuzey Kore'nin füze denemeleri ile nükleer programlarının Kore yarımadası ile bölgeye yönelik tehdit durumunu ele alacak.

Yıl başından bu yana 15 kez füze denemesi gerçekleştiren Pyongyang'a karşı, Yoon yönetimi görüşmede, ABD'nin savunma taahhütlerinin güncellenmesini hedefleyecek.

- IPEF VE QUAD

ABD Başkanı hafta başında Tokyo'ya geçerek Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşecek.

Göreve geldiği Ekim 2021 sonrası Kişida, ABD Başkanı Biden ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Japon Başbakanı, Çin ve Rusya'nın bölgesel faaliyetleri karşısında ülkesinin caydırıcılığını artırmayı planlıyor.

İki liderin, yarı iletken üretimi, siber güvenlik ve dış uzay sahalarında savunma iş birliğinin güçlendirilmesi fırsatlarını ele alması ve Tayvan Boğazı'nda istikrar vurgusu yapması bekleniyor.

Biden, 23 Mayıs'ta Tokyo'da ülkesinin "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi"ni duyuracak. "Yeni partnerlik" şeklinde tanımlanan inisiyatif, yüksek standartlarda ticaret, ekonomilerin dijitalleşmesi, tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının kolaylaştırılmasını kapsıyor.

Kişida ve Biden, 24 Mayıs'ta Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenecek Avustralya ve Hindistan liderlerinin de katılacağı Quad Zirvesi'nde bir araya gelecek.

- SERBEST VE AÇIK HİNT-PASİFİK VURGUSU

Zirveye Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yarın Avustralya'da düzenlenecek genel seçimleri kazanacak parti lideri de katılacak.

Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizinde seyrüsefer emniyetinin öneminin vurgulanacağı zirvede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu üzerinde kapsamlı görüş alışverişi yapılması bekleniyor.

Quad liderleri, zirvede Kovid-19 aşılarının durumu, ülkelerdeki altyapı yatırımları, yarı iletken çipler dahil kritik teknolojilere yönelik iş birliği imkanlarını ele alacak.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar yapıyor ve bilgi alışverişinde bulunuyor.