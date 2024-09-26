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Dünya

Biden, Zelenskiy ile görüştü: Rusya galip gelemeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde, Kiev'e verdikleri desteği sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, 'Ukrayna ile bugün de yarın da yan yana duracağız. Bu savaşta Rusya galip gelemeyecek, Ukrayna galip gelecek.' dedi.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 23:27 - Güncelleme:
Biden, Zelenskiy ile görüştü: Rusya galip gelemeyecek
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ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüştü.

İki lider, Oval Ofis'te görüşme öncesi basın mensuplarına kısa açıklamalarında ABD ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin devamına vurgu yaptı.

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Biden, bugün açıkladığı Ukrayna'ya toplam 7,9 milyar dolarlık yeni savunma yardımından övgüyle bahsederek, bu yardımların devam edeceğini ifade etti.

"UKRAYNA İLE YAN YANA DURACAĞIZ"

"Ukrayna ile bugün de yarın da yan yana duracağız. Bu savaşta Rusya galip gelemeyecek, Ukrayna galip gelecek. Bu süreçte tüm adımlarda sizinle beraber olacağız." diyen Biden, başkanlığının son döneminde Kiev'e güçlü destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Daha sonra söz alan Zelenskiy de 7,9 milyar dolarlık son açıklanan askeri destek için çok minnettar olduklarını ve bu desteğin Rusya'ya karşı ülkesini savunmada önemli olacağını dile getirdi.

Zelenskiy'den ABD'ye 7,9 milyar dolarlık savunma yardımı teşekkürü

Zelenskiy, "Ukrayna ile ABD'nin, bu korkunç Rus işgalinin ilk gününden itibaren yan yana durmasından dolayı derin bir minnettarlık duyuyoruz." şeklinde konuştu.

ZELENSKİY: SAVAŞI KAZANACAĞIZ

Ukrayna'nın yeniden inşası süreciyle ilgili hem ABD hem de G7 ülkelerinden önemli destek gördüğünü ve bu konuda ileride atılacak adımları değerli bulduklarını kaydeden Zelenskiy, savaşı kazanmak zorunda olduklarını ve kazanacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak, Ukrayna'ya toplam 7,9 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklamış ve Kiev'in savaşı kazanmasına yardım etmeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

Biden'ın açıklamasına göre pazartesi günü ABD'de sona erecek 2024 mali yılı bitmeden, daha önce Ukrayna için Kongre onayı alınan bütçeden kalan 5,5 milyar dolar Ukrayna'ya ivedi şekilde gönderilecek.

Buna ilaveten 2,4 milyar dolar değerinde Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD yönetimi silah temin ederek Kiev'e bu silahları gönderecek.

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