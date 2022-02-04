Biden'a çağrı yaptı: Terör örgütü YPG/PKK'ya desteği kes ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret et!

AA 4 Şubat 2022 Cuma 00:16 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 00:47

Hodges, Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Michael Doran'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yayına katıldı.

Doran, Türkiye'nin önemine işaret eden Hodges'a, bu konuda Biden'a tavsiyelerinin ne olacağını söyledi.

Biden'ın işe YPG/PKK'ya verdiği desteği bırakmakla başlaması gerektiğini vurgulayan Hodges, "Biden gelecek 3 ay içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'da ziyaret etmeli." diye konuştu.

Hodges, Biden'ın Ukrayna-Rusya krizine ilişkin de bir Karadeniz stratejisi geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

