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Dünya

Biden'a çağrı yaptı: Terör örgütü YPG/PKK'ya desteği kes ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret et!

ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, terör örgütü YPG/PKK'ya desteği sürdüren Joe Biden hükümetine tepki gösterdi. Hodges, Biden'ın terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteği bırakması ve en kısa zamanda Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.

AA4 Şubat 2022 Cuma 00:16 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 00:47
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Hodges, Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Michael Doran'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yayına katıldı.

Doran, Türkiye'nin önemine işaret eden Hodges'a, bu konuda Biden'a tavsiyelerinin ne olacağını söyledi.

Biden'ın işe YPG/PKK'ya verdiği desteği bırakmakla başlaması gerektiğini vurgulayan Hodges, "Biden gelecek 3 ay içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'da ziyaret etmeli." diye konuştu.

Hodges, Biden'ın Ukrayna-Rusya krizine ilişkin de bir Karadeniz stratejisi geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

  • ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges
  • Ben Hodges
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