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Dünya

Biden'a Gazze için 'daha çok şey yap' çağrısı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze'de 'yaşanan zulmü durdurmak için daha çok şey yapma' çağrısında bulundu.

AA14 Kasım 2023 Salı 09:48 - Güncelleme:
Biden'a Gazze için 'daha çok şey yap' çağrısı
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ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen Biden ve Widodo, ikili görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden, konuşmasında, iki ülke ilişkilerine verdikleri öneme değindi ve ikili ilişkileri kapsayıcı stratejik ortaklık seviyesine çıkaracaklarını belirtti.

Widodo ise iki ülke ilişkilerinin önemini vurgulayarak, "Endonezya, ABD ile ortaklığımızın bölgesel ve küresel barış ve refaha katkıda bulunmasını umuyor. Bu nedenle, Endonezya ABD'yi Gazze'deki zulmü durdurmak için daha çok şey yapmaya davet ediyor. İnsanlık için ateşkes bir zorunluluk." dedi.

ENDONEZYA VE ABD İLİŞKİLERİNİ "KAPSAYICI STRATEJİK ORTAKLIK" SEVİYESİNE YÜKSELTTİ

Biden ve Widodo, ikili görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Endonezya-ABD ilişkilerinin "kapsayıcı stratejik ortaklık" seviyesine çıkartıldığı kaydedildi.

Bu ortaklık kapsamında, inovasyon, sürdürülebilir kalkınma, kamu sağlığı, dijital dönüşüm ve temiz enerji gibi alanlarda ikili işbirliği yapılacağı ifade edilen açıklamada, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin de derinleştirileceği bildirildi.

  • Joko Widodo
  • Joe Biden
  • Gazzede zulüm

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