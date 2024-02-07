Biden'a karşı gövde gösterisi: Cumhuriyetçi valiler ayaklandı

Hindistan ziyaretinin ardından ABD'ye dönen Texas Valisi Abbott, federal hükümet ve Yüksek Mahkeme ile sınır anlaşmazlığı yaşanan Eagle Pass kentinde sınır noktasında Cumhuriyetçi valilerle ortak basın toplantısı düzenledi.

Aralarında Georgia, Arkansas, Indiana, Missouri ve Tennessee gibi eyaletlerin bulunduğu 14 eyaletin Cumhuriyetçi valisi, Abbott'a desteklerini göstermek amacıyla basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

Burada yaptığı konuşmada Biden'a yüklenen Abbott, sınır güvenliğini Washington'ın sağlamaması nedeniyle bu görevin kendilerine kaldığını savundu ve sınır güvenliği konusunda Biden'a karşı diğer Cumhuriyetçi valilerle ortak hareket edeceklerini belirtti.

Sınıra daha fazla dikenli tel çekme vaadinde bulunan Vali Abbott, sınırdan yasadışı göçmen geçişlerini önleyebilmek için gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade etti.

Yüksek Mahkemenin federal görevlilerin girmesine izin verdiği Shelby Park'a girişleri kontrol altında tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Abbott, "Ne kadar gerekiyorsa o kadar buradayız." dedi.

Diğer Cumhuriyetçi valiler de yaptıkları açıklamalarda Biden yönetimini sınırları yasadışı girişlere açık hale getirdiği suçlamasıyla sert şekilde eleştirdiler.

Texas Valisi Abbott'a gerektiği kadar Ulusal Muhafız ve diğer destek unsurlarından gönderme sözü veren Cumhuriyetçi valiler, bu konuda Texas eyaletinin yanında olduklarını mesajını paylaştı.

BİDEN HÜKÜMETİ İLE TEXAS VALİSİ ABBOTT ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Texas Valisi Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.



Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.