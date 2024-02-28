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Dünya

Biden'a resti çekti! Netanyahu'dan Gazze'de ''katliam'' mesajı

Gazze'de insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birini gerçekleştiren bebek katili Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 'Gazze'de sivil ölümleri devam ederse İsrail'e uluslararası desteğin azalabileceği' yönündeki açıklamalarına rest çekti. ABD'de yapılan anket sonuçlarını vurgulayan Netanyahu, Amerika kamuoyunda ülkesine desteğin devam ettiğini söyledi. Netanyahu, Gazze soykırımını sürdüreceğini de 'Saldırıları zafere kadar sürdüreceğiz' sözleriyle dile getirdi.

28 Şubat 2024 Çarşamba 00:38 - Güncelleme:
Biden'a resti çekti! Netanyahu'dan Gazze'de ''katliam'' mesajı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Gazze'de sivil ölümleri devam ederse İsrail'e uluslararası desteğin azalabileceği" yönündeki açıklamalarına karşılık, Amerika kamuoyunda ülkesine yönelik desteğin yüksek devam ettiğini belirtti.

İsrail hükümet ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Biden'ın açıklamalarına yanıt verdi.

"SALDIRILARA DEVAM EDECEĞİZ"

Netanyahu, "Savaşın başından beri savaşın vaktinden önce bitirilmesini hedefleyen baskıyı tıkamak ve İsrail'e uluslararası destek sağlamak için diplomatik bir kampanya yürüttüm. Gözle görülür başarı elde ettik." ifadesini kullandı.

Harvard Harris Poll anketine göre ABD kamuoyunun İsrail'e desteğinin yüzde 82 oranında çıktığına işaret eden Netanyahu, "Bu bizim saldırılarımıza zafere kadar devam etmemize yardımcı olacak." yorumunda bulundu.

BİDEN ATEŞKES İÇİN TARİH VERDİ

İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun yanıtı ABD Başkanı Biden'ın, New York'ta gazetecilere verdiği bir demecinde, "Gazze'de masumların öldürülmesinin İsrail'e uluslararası desteği azaltılabileceği" biçimindeki açıklaması üzerine geldi.

ABD Başkanı Biden, basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını vermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın "tahliyesi" ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak "savaş kabinesi"ne sunmasını istemişti.

YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI REFAH

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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