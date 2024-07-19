Biden'a tepkiler sürüyor! Bir Demokrat daha 'çekil' çağrısında bulundu

Biden'ın, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı eski Başkan Donald Trump'la yaptığı canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının ardından endişeler artarken, mevcut Başkan'a yarıştan çekilme çağrıları da gelmeye devam ediyor.

Senatör Tester, basına yaptığı açıklamada, Biden'ın halka sağladığı hizmetleri ve ülkesine bağlılığını takdir ettiğini vurguladı ancak Biden'ın bir dönem daha seçilmemesi gerektiğini söyledi.

ANKETLERE GÖRE TRUMP ÖNDE

Başkan Biden ile daha önce Montana'da beraber çalıştıklarını aktaran Tester, bir hatasını gördüğünde ona karşı durmaktan korkmadığını kaydetti.

Ülkede yapılan pek çok anket de Biden'ın, önemli eyaletlerde Trump'ın gerisinde kaldığını gösteriyor.

Kovid-19 teşhisinin ardından kendini izole eden Biden, üst düzey Demokrat, bağışçılar ve milletvekillerinden gelen çağrıların artmasına rağmen bu çağrılara kulak vereceğine dair açıklamada bulunmadı.

BİDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Başkan Biden, yeniden aday adaylığı sürecindeki performansıyla eleştirilerin odağı haline gelirken Axios sitesindeki bir haberde, Biden'ın bu hafa sonu aday adaylığından çekilebileceği iddia edildi. Haberde, parti içindeki artan baskıyla diğer Demokrat liderler ve yakın arkadaşlarının Biden'ı yarışmadan çekilmeye ikna edebileceğine işaret edildi.