Suriye'deki Esed rejimi, Halep kırsalında 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmanın 12'inci günüde düştü.

Esed rejiminin sona ermesi dünyada büyük yankı uyandırırken, eski ABD istihbarat şefi Richard Grenell'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Biden yönetimine tepki gösteren Grenell, "1952'den beri NATO müttefiki olan Türkiye'yi görmezden gelmek düpedüz aptallıktır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Grenell şu ifadeleri kullandı: Biden, Suriye'de gelişen kaos konusunda müttefikimiz NATO Türkiye ile birlikte çalışacağını söylemeyi başaramadı. 1952'den beri NATO müttefiki olan Türkiye'yi görmezden gelmek düpedüz aptallıktır. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hıristiyanları ve diğer azınlıkları koruma konusunda net davrandı.

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