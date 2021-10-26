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Dünya

Biden'dan 100 milyon dolar yatırım sözü!

ABD Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile iş birliğinin artırılması için 100 milyon dolar yatırım sözü verdi.

AA26 Ekim 2021 Salı 17:32 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 17:32
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Biden, çevrim içi düzenlenen ABD-ASEAN Zirvesine katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Zirvedeki konuşmasında ABD ile ASEAN arasındaki ilişkilerin "açık ve özgür bir Hint-Pasifik" bölgesi için "hayati önemde" olduğunun altını çizen Biden, Birlik ile ilişkilerin geliştirilmesi için de çalışacaklarını vurguladı.

Biden, Hint-Pasifik bölgesinin kendileri için oldukça önemli olduğuna işaret ederek, "Birçok alanda iş birliğimizi genişletmek için 100 milyon dolardan daha fazla yatırım yapacağımız yeni bir program ve girişim başlatma niyetindeyiz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin sağlık, iklim değişikliği, ekonomi gibi alanlarda ABD-ASEAN ortaklığına 102 milyon dolar yatırım yapacağı duyurulmuştu.

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