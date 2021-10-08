Biden'dan akla ziyan Türkiye mektubu! Yine yalanla PKK/YPG'yi korumaya çalışıyor

star.com.tr 8 Ekim 2021 Cuma 10:34 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 10:34

Türkiye'yi çeşitli yalan ve tehditlerle sınır hattından çekerek, bölgede bir terör koridoru kurmaya çalışan Batı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı harekatlarıyla hüsrana uğradı.



Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri, en ağır darbeyi Türkiye'nin operasyonlarıyla aldı.

Ancak, YPG'ye destek veren ülkelerden özellikle ABD, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen, ismini değiştirdiği paravan örgütlerle, terör örgütüne eğitim, para ve silah vermeye devam etti.

SİLAHLARIN YARISINI YPG'YE YARISINI DEAŞ'A VERDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamasında, başarılı operasyonlar sonucu 3 bin DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

'DAEŞ ile mücadele konusunda kaynak ülkeler hiçbir adım atmazken, gerekli istihbarat paylaşımına gitmezken, her şeyi Türkiye'nin yapması beklenmiştir. Hatta bu süreçte birçok haksız, insafsız ve mesnetsiz ithamlarla da mücadele ettik. DAEŞ'in elindeki silahların Batının hangi ülkelerine ait olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hatta ben birçok dostumuza, 'Yanlış yapıyorsunuz, bu uçakları buralara indirmeyin' dediğimizde, 'Filanca yere düşüyor, onun için indirmek zorundayız' demişler, maalesef gönderdikleri yardımın yarısı DAEŞ'e, yarısı terör örgütü PYD'ye gitmiştir. Bunları bizzat kendileriyle telefonla görüştüğüm için açıkça söylüyorum.'

YPG'Yİ KURTARMAK İÇİN DEAŞ YALANI YİNE SAHNEDE

Türkiye, sınır güvenliği için sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarına devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden YPG'yi korumak için yine aynı yalana sarıldı.

Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi için kaleme aldığı mektupta, '...Özellikle Türkiye Hükümeti'nin kuzeydoğu Suriye'ye askeri operasyonları, DEAŞ'la mücadele kampanyasını baltalıyor. Bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı, özellikle ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.' dedi.

Hızını alamayan Biden, ABD'nin iki ülkede katlettiği 1 milyondan fazla sivili görmezden gelip, Türkiye'nin 'siviller için tehdit' olduğunu söyledi.

Terör örgütü YPG'yi sözde DEAŞ'a karşı destekleyen ABD, DEAŞ'tan tamamen arındırılmış bölgelerde de teröristlerle iş birliğine devam ediyor.

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