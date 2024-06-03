Soykırım ortaklarından çelişkili ateşkes açıklaması

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıktı.

Biden'ın Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürdü.

Ateşkes ilan etmeye hazır olmadığını kaydeden ve Biden'ın açıklamalarını eleştiren Netanyahu, "Biden (teklifinde) önemli bir ayrıntıdan bahsetmedi; ikinci aşamada İsrail savaşı bitirmeyi kabul etmedi, sadece savaşın sonunu 'tartışmak' istedi. Tartışmak ne anlama geliyor? Biz sadece kendi şartlarımız doğrultusunda tartışırız." dedi.

Biden'ın açıklamalarına rağmen ilk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığını aktaran Netanyahu, anlaşmada pek çok detayın olduğunu ve tamamı başarılmadan saldırıların sonlandırılmayacağını söyledi.

Netanyahu, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız." dedi.

Anlaşmanın ayrıntılarını detaylandırmayacağını belirten Netanyahu, "Ancak ABD Başkanının tanımladığı şey doğru değil, henüz açıklanmayan daha fazla ayrıntı var." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu, mevcut önerilerin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici bir ateşkese yol açacağını söyledi.

BIDEN'DAN YENİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in güncel ateşkes önerisine uygun şekilde sonraki adımı atmaya hazır olduğunu söyledi ve Katar'dan "anlaşmayı kabul etmesi" konusunda Hamas'ı ikna etmesi ricasında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde önerilen ateşkesle ilgili son durumu değerlendirdiği bildirildi.

Güncel ateşkes anlaşması önerisinin "Gazze'deki krizi sona erdirecek yol haritası sunduğu" konusunda hemfikir olan iki liderden Biden'ın, Hamas'ın öneriyi kabul etmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan, İsrail'in, Hamas'a sunulan anlaşma koşullarında sonraki adımı atmaya hazır olduğunu teyit etti." ifadesine yer verilirken, Biden'ın bu vurgusu, İsrail'den gelen anlaşmayla ilgili çelişkili açıklamalara yanıt niteliğinde değerlendirildi.

Açıklamada, Katar'dan, etkisini kullanarak Hamas'ı anlaşma önerisini kabul konusunda ikna etmesini isteyen Biden'ın, bu süreçteki desteği dolayısıyla da Katar Emiri'ne teşekkür ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in hazırladığı 3 aşamalı ateşkes önerisini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı öneri ile kendi taslakları arasında bazı boşluklar olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Direktörü John Kirby ise söz konusu taslağın İsrail'e ait olduğunu ve iki ülke arasında ateşkes teklifi noktasında boşluk olmadığını ifade etmişti.