ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Hamas görüşmelerinde ateşkesin sağlanmasına yönelik 4 Mart'ı işaret etti.

Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandırarak, Gazze'de ateşkesin gerçekleşeceğini umduğu tarihe işaret etti.

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." cevabını verdi.