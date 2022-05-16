Biden'dan BAE hamlesi! Üst düzey heyet gönderdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından birçok ülkenin Rusya'ya olan enerji bağımlığını sonlandırmaya çalışması nedeniye Washington'un Arap ülkeleri ile ilişkileri düzeltme girişimleri hız kazandı.

Haftasonundan bu yana birçok devlet lideri, hayatını kaybeden BAE lideri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan için taziyelerini sunmak ve yeni lider Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşmek üzere BAE'ye gitti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlığındaki heyette ABD ulusal güvenliğinden üst düzey bürokratlar, CIA başkanı, dışişleri ve güvenlik bakanları ile Beyaz Saray'dan üst düzey yetkililer yer alıyor.

Arap ülkeleri şimdiye kadar Ukrayna-Rusya geriliminde taraf olmayı reddederken OPEC'in en büyük üreticilerinden Suudi Arabistan ve BAE artan petrol fiyatları ile mücadele etmek için üretimi artırma çağrılarına olumlu yanıt vermemişti.

ABD'li üst düzey bir yetkili BAE ziyareti için oluşturulan heyetin Washington'un bölgeye olan ilgisini yansıttığını ifade etti.

Şubat ayında çıkan Rusya-Ukrayna savaşına kadar Biden yönetiminin dış politika gündeminin en tepesinde Çin yer alıyordu. Ortadoğu ise yönetimin öncelikleri arasında bulunmuyordu.

BAE emirinin yaklaşımı hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "ABD'den gelen heyetin bu kadar kıdemli ve geniş olması dikkat çekici. Şeyh Muhammed ve BAE yönetimi için de son derece anlamlı" dedi.

ABD'li yetkililer ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerin güvenlik ve iklim değişikliği ile mücadeleden uzay politikaları, enerji ve ticarete kadar geniş bir alanı kapsayacağını ifade ettiler.