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Dünya

Biden'dan Çin mesajı: Aşırı rekabet olacak ve bunu onların bildiği gibi yapmayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Çin ile ilişkilerinde çatışmacı olmayan fakat rekabetçi bir tutum benimseyecekleri mesajını verdi.

AA08 Şubat 2021 Pazartesi 08:26 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 08:26
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Biden, CBS televizyonuna verdiği röportajda, ABD-Çin ilişkilerini önceki Başkan Donald Trump yönetiminden farklı bir tarzda yürüteceklerini belirterek, "Aşırı rekabet olacak ve bunu onların bildiği gibi yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Biden, Pekin yönetimi ile çatışmaya dayalı olmayan ilişkiler kurmayı amaçladıklarını ancak daha rekabetçi olacaklarını vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i her ikisinin de devlet başkanı yardımcılığı yaptıkları dönemden tanıdığını ifade eden Biden, Şi hakkında "Çok akıllı, çok sert fakat bedeninde tek bir küçük demokratik kemik dahi bulunmayan biri." yorumunda bulundu.

Şi ile yapacağı ilk görüşmede ona ilişkilerde çatışmaya ihtiyaç olmadığını söyleyeceğini dile getiren Biden, "Ancak aşırı rekabet olacak ve bunu onların bildiği gibi yapmayacağız çünkü O (Şi) da bunun işaretlerini veriyor." dedi.

Biden, Trump yönetiminden farklı olarak ilişkilerde "uluslararası kurallara odaklanan bir yol benimseyecekleri" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden, 4 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığında yaptığı dış politika içerikli konuşmasında Çin'i "ABD'nin en önemli küresel rakibi" şeklinde tanımlamıştı.

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