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Dünya

Biden'dan Çin'e karşı hamle! Boris Johnson'a önerdi

ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı. Biden, demokratik devletlerin Çin'in başlattığı Kuşak ve Yol Projesi'ne karşılık benzeri bir girişimde bulunmasını önerdi.

AA27 Mart 2021 Cumartesi 07:56 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 07:56
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ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonunu geçirmek için gittiği Delaware'de başkanlık uçağından inince gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'un çıkış noktası konusunda yayımlayacağı rapor öncesinde herhangi bir teorisinin olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Bu konuda teorilerim var ama ben bir bilim insanı değilim. Bilim dünyası bir karara varana kadar bekleyeceğim." yanıtını verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Biden, iklim değişikliği ve NATO müttefikliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını aktardı.

Biden, "Çin konusunu da görüştük ve Yol ve Kuşak konusunda giriştikleri rekabeti ele aldık. Ben de yardıma ihtiyacı olan toplumlara yardım edilmesi adına buna benzer bir girişimin demokratik devletler tarafından başlatılmasını önerdim." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığının Süveyş Kanalı'ndaki gemi kazasına ilişkin Mısır'a yardım teklif ettiğinin anımsatılması üzerine Biden, "Birçok ülkenin sahip olmadığı ekipman ve kapasiteye sahibiz. Neler yapabileceğimize bir bakacağız." dedi.

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