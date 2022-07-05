Biden'dan 'demokrasiyi savunun' çağrısı

Biden, Beyaz Saray'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle asker aileleri ile düzenlenen barbekü etkinliğinde bir konuşma yaptı.

ABD'nin her zaman kendi yoluna gittiğini belirten Biden, "Her zaman imtihan edildik ancak hiçbir zaman başımızı alıp gitmedik." ifadesini kullandı.

Biden, özgürlüğün hem ABD'de hem de yurt dışında "saldırı altında" olduğunu belirterek, "Her gün demokrasimiz konusunda hiçbir şeyin garanti altında olmadığını hatırlıyoruz, bunun için mücadele etmeli, demokrasimizi savunmalıyız." mesajını verdi.

Bugün Chicago'da Bağımsızlık Günü kutlamasında düzenlenen silahlı saldırıya işaret eden Biden, "Bugün birçok Amerikalının etrafına bakıp, ABD'nin oldukça bölünmüş olduğunu gördüğünü ve bundan endişe ettiğini biliyorum. Bunu anlıyorum ancak biz bölündüğümüzden daha çok birleşmiş haldeyiz." dedi.