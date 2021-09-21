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Dünya

Biden'dan dikkat çeken açıklama: İki devletli çözüm olabilir

BM 76. Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Biden, bağımsız Yahudi devletine desteklerinin kesin olduğunu, ancak bunu sağlamanın en iyi yolunun egemen bir Filistin devletinin de olacağı 'iki devletli çözüm' olduğunu söyledi.

AA21 Eylül 2021 Salı 17:12 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 17:37
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Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Biden, bağımsız Yahudi devletine desteklerinin kesin olduğunu, ancak bunu sağlamanın en iyi yolunun egemen bir Filistin devletinin de olacağı "iki devletli çözüm" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden'in BM Genel Kurulu konuşmasından bazı satırbaşları;

"ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı."

"Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz."

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