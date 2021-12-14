İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2021 Salı / 10 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8193
  • EURO
    15,6397
  • ALTIN
    794.019
  • BIST100
    2101.51
Dünya

Biden'dan Finlandiya'ya F-35 teşekkürü

ABD Başkanı Joe Biden ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö yaptıkları telefon görüşmesinde F-35 savaş uçaklarını satın almayı tercih ettiği için Finlandiya'ya teşekkür etti ve bu satın alımın iki ülke arasında gelecek yıllarda daha güçlü ilişkilerin temelini atacağını dile getirdi.

AA14 Aralık 2021 Salı 01:12 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 01:12
ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna konusunda bölgedeki gerginliğin azaltılması için transatlantik çabaların önemine işaret etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Niinisto bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak konusunda duydukları endişeyi dile getiren iki lider, bölgedeki gerginliğin azaltılması için transatlantik çabaların önemini vurguladı.

Biden, F-35 savaş uçaklarını satın almayı tercih ettiği için Finlandiya'ya teşekkür etti ve bu satın alımın iki ülke arasında gelecek yıllarda daha güçlü ilişkilerin temelini atacağını dile getirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.