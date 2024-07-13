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Dünya

Biden'dan 'Gazze' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekibim ilerleme kaydediyor ve ben de bu işi bitirmeye kararlıyım” dedi.

DHA13 Temmuz 2024 Cumartesi 09:50 - Güncelleme:
Biden'dan 'Gazze' açıklaması
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ABD Başkanı Joe Biden, Haziran ayında kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin 3 aşamalı bir ateşkes önerisi açıklamıştı. Biden'ın açıkladığı ateşkes planı; İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini, insani yardımların artırılmasını ve düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesini içeriyordu.

Biden dün yaptığı açıklamada planın hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edildiğine dikkat çekerek , "Altı hafta önce ateşkesin nasıl sağlanacağına ve rehinelerin eve nasıl getirileceğine dair kapsamlı bir çerçeve ortaya koydum. Hâlâ yapılması gereken işler var ve bunlar karmaşık konular ancak bu çerçeve hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edilmiş durumda. Ekibim ilerleme kaydediyor ve ben de bu işi bitirmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

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