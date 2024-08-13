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Dünya

Biden'dan Gazze hakkında pişkin açıklama! Zor ama vazgeçmiyorum

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana adeta ölüm yağdırdığı Gazze katliamına destek veren Biden, bölgede ateşkesin giderek zorlaştığını ancak bundan vazgeçmediğini iddia etti.

AA13 Ağustos 2024 Salı 23:41 - Güncelleme:
Biden'dan Gazze hakkında pişkin açıklama! Zor ama vazgeçmiyorum
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ABD Başkanı Biden, New Orleans kentine yaptığı ziyarette uçaktan inerken basın mensuplarına Gazze gündemini değerlendirdi.

Biden, Gazze'de ateşkesin giderek daha zorlaşıp zorlaşmadığına ilişkin bir soruya, "Giderek zorlaşıyor ama ben vazgeçmiyorum." yanıtını verdi.

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İran'ın İsrail'e yönelik bir karşı saldırı yapıp yapmayacağını takip ettiklerini söyleyen Biden, bir ateşkes anlaşması olması durumunda İran'ın saldırı yapmaktan vazgeçmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

  • Biden
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