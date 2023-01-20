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Dünya

Biden'dan 'gizli belge' açıklaması: Hiçbir pişmanlığım yok

ABD Başkanı Joe Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan 'gizli belgelerle' ilgili, 'Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum.' dedi.

AA20 Ocak 2023 Cuma 07:01 - Güncelleme:
Biden'dan 'gizli belge' açıklaması: Hiçbir pişmanlığım yok
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Biden, doğal afetlerin tahrip ettiği California'yı ziyaret ederek, afetten etkilenen bölgeleri yerel yöneticilerle birlikte inceledi.

Burada yaptığı konuşmasının sonunda gazetecilerin "gizli belgelerle" ilgili soruları karşısında Biden, "Burada ciddi bir sorunumuz var. Amerikan halkı bana neden bu hususta (California'daki afet) soru sormadığınızı tam olarak anlamıyor." diyerek tepki gösterdi.

Biden, "bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu" söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetti.

Meselenin çözülmesi için ilgili birimlerle tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydeden Biden, "Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." şeklinde konuştu.

  • Joe Biden
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