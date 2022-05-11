İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2022 Çarşamba / 10 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,316
  • EURO
    16,1702
  • ALTIN
    905.588
  • BIST100
    2490.17
Dünya

Biden'dan ''güçlü AB'' vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede güçlü bir Avrupa Birliği'nin ABD'nin çıkarına olduğunu söyledi.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Biden ve Draghi görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın her zaman ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu belirten Biden, "Güçlü bir AB, ABD'nin çıkarınadır. Herkes için iyidir." ifadesini kullandı.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşını da "korkunç" olarak nitelendirerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bizi bölebileceğini düşündü ama biz olumlu adımlar attık." diye konuştu.

- Draghi'den "şiddete son" vurgusu

Draghi ise Biden'a misapirverliği için teşekkür ederek, "Ülkelerimiz arasındaki bağlar her zaman güçlü olmuştur ve Ukrayna'daki savaş bunları daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Avrupa ile ABD'nin Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya yaptırım konusunda aynı çizgide olduğuna işaret eden Draghi, "Şunu da söylemem gerekir ki Avrupa ve İtalya halkı, bu katliamlara, bu şiddete ve bu kıyıma bir son verilmesini istiyor." dedi.

Draghi, gerginliği azaltmak konusunda çaba sarf ettiklerini belirterek, "İnsanlar, ateşkesin sağlanacağına ve güvenilir bir müzakere ortamı kurulabileceğine inanmak istiyor." görüşünü paylaştı.

Karşılıklı açıklamaların ardından iki lider arasındaki görüşme basına kapalı devam etti.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • Biden
  • draghi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.