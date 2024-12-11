Biden'dan ilginç açıklama: Bunu yapmamam aptallık!

ABD Başkanı Joe Biden, 2021'de Kovid-19 salgını sırasında halka verilen yardım çeklerinin üzerine kendi adını yazmamasının "aptallık" olduğunu belirterek, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın 2020'de bunu yaptığını ve etkili markalaşma eylemiyle insanlara yardım ettiği için övgü aldığını söyledi.

Başkan Biden, Brookings Enstitüsünde yaptığı konuşmada, Trump'a, Demokratların ekonomik ivmesini devam ettirmesini ve müttefiklerinin politikalarını göz ardı etmesini önerdi.

Biden, ülkedeki son ekonomik verileri olumlu olarak değerlendirirken, Kovid-19 salgını sırasında sağlanan mali desteğin reklamını daha fazla yapmadığı için duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

2021'de Kovid-19 salgını sırasında halka verilen yardım çeklerinin üzerine kendi adını yazmamasının "aptallık" olduğunu belirten Biden, Trump'ın 2020'de bunu yaptığını ve etkili markalaşma eylemiyle insanlara yardım ettiği için övgü aldığını kaydetti.