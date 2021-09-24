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  • Biden'dan insanlık dışı uygulamaya tepki! ''Utanç verici''
Dünya

Biden'dan insanlık dışı uygulamaya tepki! ''Utanç verici''

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika sınırında Haitili göçmenlere atları üzerinde müdahale eden sınır muhafaza ekiplerinin bu uygulaması için 'utanç verici' dedi.

AA24 Eylül 2021 Cuma 18:11 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 18:11
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Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, sınır muhafaza ekiplerinin atları üzerinde Haitili göçmenlere bu şekilde muamele etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Gördükleriniz korkunç şeyler. Atlarla insanların etrafında dolaşıyorlar, onları sıkıştırıyorlar, utanç verici. Bunu yapanlar bedelini ödeyecekler." diyen Joe Biden, soruşturma başlattıklarını bildirdi.

TEXAS'TA BİNLERCE YASA DIŞI HAİTİLİ GÖÇMEN SINIRI GEÇEREK ABD'YE GİRMİŞTİ

ABD-Meksika sınırındaki Texas eyaletine bağlı Del Rio kasabasında binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında beklediği belirtiliyor.

ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin, sınırda geçişi sağlayan Del Rio uluslararası köprüsünün altında toplandığı görülmüştü. 35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal yetkililer ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini ifade etmişti.

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