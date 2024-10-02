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Dünya

Biden'dan İsrail'e misilleme çağrısı: Orantılı karşılık verilmeli

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası saldırısını desteklemediğini ve Tahran'a 'orantılı' karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 20:33 - Güncelleme:
Biden'dan İsrail'e misilleme çağrısı: Orantılı karşılık verilmeli
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ABD Başkanı Biden, Helene Kasırgası'nın vurduğu eyaletlerden Güney Carolina ile Kuzey Carolina'yı ziyareti için uçağına binmeden önce basın mensuplarına, Orta Doğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Biden, bir soru üzerine, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısını desteklemediğini belirtti.

İsrailli muhataplarıyla görüşmelerin devam ettiğini ve İran'a nasıl bir karşılık verileceğini ele aldıklarını aktaran Biden, ayrıca G7 liderleriyle bugün ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını ve İsrail'in "orantılı şekilde" karşılık vermesi konusunda mutabık olduklarını kaydetti.

Biden, İran'ın son saldırılarının ardından "İran çok yoldan çıktı." yorumunu yaptı.

  • ABD Başkanı Joe Biden
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