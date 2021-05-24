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Dünya

Biden'dan kasırga ve yangın mevsimi için dev bütçe

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yaklaşan kasırga ve orman yangınları mevsimi ile ilgili Federal Acil Durum Yönetim Ajansına sağlanan fonları 1 milyar dolara çıkardıklarını duyurdu.

AA24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:58 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:58
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Biden, ABD'de yaklaşan kasırga ve orman yangınları mevsimi ile ilgili Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) başkent Washington'daki genel merkezinde brifing aldı.

Burada yaptığı konuşmada FEMA çalışanlarına Kovid-19 ile mücadelede ve kış fırtınalarındaki çabaları için teşekkür eden Biden, Amerikan halkına yardım için tüm imkanlarını kullanacaklarını kaydetti.

Biden, "Şu anda ABD'de felaketler bakımından yılın en yoğun zamanı için hazır olma zamanı. Güney ve doğu eyaletlerde kasırga, batıda orman yangınları mevsimi başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ihtiyacı olan tüm ajanslara gerekli fonların sağlanacağını, FEMA'ya felaketlerle mücadele için aktarılan fonları da 1 milyar dolara çıkardıklarını kaydetti.

Biden, "Bu yılki kasırga ve yangınlar geçen yıldan daha kötü olacak." uyarısında bulundu.

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