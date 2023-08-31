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Dünya

Biden'dan Kongre'ye sığınmacı Afganlar için çağrı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümünde, Kongre'ye ülkeye sığınan Afganlara oturma izni verilmesini öngören 'Afgan Uyum Kanunu' isimli yasa tasarısını onaylama çağrısı yaptı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 10:51 - Güncelleme:
Biden'dan Kongre'ye sığınmacı Afganlar için çağrı
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Biden, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin 2. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Çekilme sürecinde ABD'ye sığınan Afganların kendilerine çok büyük katkıda bulunduğunu belirten Biden, "Tıpkı Afganların bizim yanımızda durduğu gibi benim de onların yanında duracağıma söz verdim. Bu kapsamda, Afgan dostlarımız ve komşularımıza oturum izni yolunu açmak adına Kongreyi Afgan Uyum Yasasını geçirmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu tasarı, ABD'nin 2021'deki çekilme sürecinde Afganistan'dan tahliye ettiği Afganlara oturum izni verilmesini öngörüyor.

  • Joe Biden
  • oturma izni

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