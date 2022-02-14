İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2022 Pazartesi / 13 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5983
  • EURO
    15,4061
  • ALTIN
    816.219
  • BIST100
    2001.94
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'dan, Kongre'ye silah kontrolü çağrısı
Dünya

Biden'dan, Kongre'ye silah kontrolü çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Florida'nın Parkland bölgesinde bir okulda düzenlenen ve 17 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Kongre'yi 'silah kontrolü' konusunda adım atmaya çağırdı.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 20:24 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 20:24
ABONE OL

Biden, 14 Şubat 2018'de Parkland'daki bir lisede düzenlenen, 14 öğrenci ile 3 okul görevlisinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının yıl dönümünde yazılı açıklama yayımladı.

Ülkedeki yeni neslin "daha iyi ve daha güvenli bir Amerika" için çalıştığının altını çizen Biden, "Bugün aktivistlerin eylemleri, kurbanların ve sorumluluk sahibi silah sahiplerinin sesinin, silah üreticilerinin ve Ulusal Tüfek Birliğinin sesinden daha çok çıkmasını sağlıyor." diye konuştu.

Biden, Kongre'ye tüm silah satışlarında sicil taramalarının zorunlu hale gelmesini öngören yasa tasarısını geçirme çağrısı yaparak, "Kaybettiklerimizi asla geri getiremeyiz. Ancak demokrasimizin ve hükümetimizin herkesi güvende tutmaya ilişkin zorunluluğunu yerine getirmek için bir araya gelebiliriz." mesajını verdi.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • Joe Biden
  • kongre

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.