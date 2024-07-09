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Dünya

Biden'dan Moskova'ya çocuk hastanesi tepkisi: Rusya'nın vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısı

Dün Rusya tarafından gerçekleştirilen ve en az 36 kişinin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da çocuk hastanesine yaptığı füze saldırılarını, 'Rusya'nın vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısı' olarak nitelendirdi.

AA9 Temmuz 2024 Salı 09:52 - Güncelleme:
Biden'dan Moskova'ya çocuk hastanesi tepkisi: Rusya'nın vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısı
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapan Biden, "Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivilin ölümüne ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve kayıplara neden olan füze saldırıları, Rusya'nın vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısıdır" ifadesini kullandı.

BİDEN, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK

Dünyanın Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesi ve "Rus saldırganlığının" görmezden gelinmemesinin kritik önem taşıdığını belirten Biden, bu hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ve NATO liderlerini başkent Washington'da ağırlayacağını hatırlattı.

Biden, müttefikleriyle birlikte Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirecek yeni tedbirler açıklayacaklarını kaydetti.

40'TAN FAZLA FÜZE İLE HEDEF ALINDI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın, dün başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirmişti. Zelenskiy, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzelerle hedef alındığını kaydetmişti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Rus ordusunun gerçekleştirdiği füze saldırısında "Ohmatdit Çocuk Hastanesi"nin hasara uğradığını bildirmişti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da Kiev'deki Dnipro ilçesinde sağlık merkezinin de Rus saldırısı sonucu zarar gördüğünü ve binanın kısmen yıkıldığını belirtmişti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın ülkesine düzenlediği yoğun füze saldırılarında ölenlerin sayısının 36, yaralı sayısının ise 166'ya yükseldiğini duyurmuştu.

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