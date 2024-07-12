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Dünya

Biden'dan NATO Zirvesi'nde büyük gaf! Zelenski yerine bakın kimin ismini anons etti?

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'yi kürsüye davet ederken yanlışlıkla Rusya Lideri Putin'in ismini söyledi.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 07:32 - Güncelleme:
Biden'dan NATO Zirvesi'nde büyük gaf! Zelenski yerine bakın kimin ismini anons etti?
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'yi sahneye çağırırken, "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin." dedi.

Biden, NATO Zirvesi kapsamında "Ukrayna Sözleşmesi"nin imza töreninde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vahşi savaşına karşı herkesin birlik olduğunu belirten Biden, Ukrayna'nın özgürlük ve geleceğini korumak için birlikte hareket edeceklerini vurguladı.

Joe Biden, Ukrayna gibi özgür ülkelerin "tiran komşulardan" korkmadığı bir dünya düzeni için birlik içinde olduklarını ifade etti.

Rakibi Donald Trump'la canlı yayın münazarasından sonra fiziksel ve zihinsel sağlığı tartışma konusu olan ABD Başkanı Biden, Zelenski'yi sahneye çağırırken, "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin." ifadesini kullandı.

  • Joe Biden
  • Volodomir Zelenski
  • Putin

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