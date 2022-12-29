İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2022 Perşembe / 6 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7118
  • EURO
    20,0237
  • ALTIN
    1092.51
  • BIST100
    5476.92
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'dan Netanyahu'ya “iki devletli çözüm” uyarısı
Dünya

Biden'dan Netanyahu'ya “iki devletli çözüm” uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'de Binyamin Netanyahu liderliğinde yeni kurulan hükümetle çalışmayı dört gözle beklediğini kaydederek, ABD'nin, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümü tehlikeye atabilecek politikalara karşı çıkmaya devam edeceğine işaret etti.

AA29 Aralık 2022 Perşembe 22:58 - Güncelleme:
Biden'dan Netanyahu'ya “iki devletli çözüm” uyarısı
ABONE OL

Biden, İsrail Meclisi Knesset'in Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki yeni hükümeti onaylaması üzerine yazılı açıklama yaptı.

ABD lideri, "İran'dan gelen tehditler de dahil olmak üzere İsrail ve Orta Doğu bölgesinin karşı karşıya olduğu birçok sınama ve fırsatı birlikte ele almak için onlarca yıldır arkadaşım olan Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin daha entegre, müreffeh ve güvenli bir Orta Doğu için çalıştığını vurgulayan Biden, bu vizyonu desteklemek için İsrail, Filistin ve diğer bölgesel ortaklarla birlikte çalıştıklarını ve bunu Başbakan Netanyahu liderliğindeki yeni İsrail hükümeti ile sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Biden, "Göreve geldiğimden beri yaptığımız gibi ABD, iki devletli çözümü desteklemeye ve bunun uygulanabilirliğini tehlikeye atan veya karşılıklı çıkar ve değerlerimizle çelişen politikalara karşı çıkmaya devam edecektir." uyarısında bulundu.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • ABD Başkanı Biden
  • netanyahu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.