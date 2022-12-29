Biden'dan Netanyahu'ya “iki devletli çözüm” uyarısı

Biden, İsrail Meclisi Knesset'in Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki yeni hükümeti onaylaması üzerine yazılı açıklama yaptı.

ABD lideri, "İran'dan gelen tehditler de dahil olmak üzere İsrail ve Orta Doğu bölgesinin karşı karşıya olduğu birçok sınama ve fırsatı birlikte ele almak için onlarca yıldır arkadaşım olan Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin daha entegre, müreffeh ve güvenli bir Orta Doğu için çalıştığını vurgulayan Biden, bu vizyonu desteklemek için İsrail, Filistin ve diğer bölgesel ortaklarla birlikte çalıştıklarını ve bunu Başbakan Netanyahu liderliğindeki yeni İsrail hükümeti ile sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Biden, "Göreve geldiğimden beri yaptığımız gibi ABD, iki devletli çözümü desteklemeye ve bunun uygulanabilirliğini tehlikeye atan veya karşılıklı çıkar ve değerlerimizle çelişen politikalara karşı çıkmaya devam edecektir." uyarısında bulundu.