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Dünya

Biden'dan Netanyahu'ya 'Refah' uyarısı

Beyaz Saray: Biden, Netanyahu'ya Refah'ta bir milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı bir planı olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiğini iletti

IHA11 Şubat 2024 Pazar 21:38 - Güncelleme:
Biden'dan Netanyahu'ya 'Refah' uyarısı
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ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın görüşmede ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik verdiği desteği bir kez teyit ettiği aktarılarak, görüşmede Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik devam eden çabaların ele alındığı ifade edildi. Biden'ın Netanyahu'ya mümkün olan en kısa sürede tüm esirlerin serbest bırakılması için müzakerelerde kaydedilen ilerlemeden faydalanılması gerektiğini aktardığı belirtilen açıklamada, "Başkan ayrıca masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın artırılması ve sürekliliğinin sağlanması için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulundu" denildi.

Biden'ın görüşmede Netanyahu'ya ABD'nin İsrail'in Refah operasyonunu "ciddi bir planlama yapılmadan" desteklemeyeceğini yinelediği belirtilen açıklamada, "Başkan, Refah'ta barınan 1 milyondan fazla insanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmaksızın askeri operasyona devam edilmemesi gerektiği yönündeki görüşünü yineledi. İki lider yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldılar" denildi.

  • Biden
  • netanyahu
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