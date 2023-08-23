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Dünya

Biden'dan Prigojin'in ölümü hakkında ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya'da düşmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olabileceğini ima ederek, “Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı çok fazla olay yok” dedi.

IHA23 Ağustos 2023 Çarşamba 23:10 - Güncelleme:
Biden'dan Prigojin'in ölümü hakkında ilk açıklama
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Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesinin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım" dedi. Söz konusu uçağın düşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in parmağı olabileceğini ima eden Biden, "Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı çok fazla olay yok. Ancak olayın arka planını bilecek kadar bilgim yok" dedi.

Prigojin'e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya'nın başkenti Moskova'dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver bölgesinde düşmüş, kazada 3'ü pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın yolcu listesinde Prigojin'in de bulunduğu aktarılırken, uçakta olup olmadığı ise henüz doğrulanmadı.

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