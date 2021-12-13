13 Aralık 2021 Pazartesi 08:00 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 08:00

ABD Başkanı Joe Biden ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in video konferans yoluyla geçen hafta gerçekleştirdiği zirvenin ardından Ukrayna'ya bir şok daha geldi. Beyaz Saray, Kiev'e yapılacak 200 milyon dolarlık askeri yardım paketinin tedarikini askıya aldığını duyurdu. Washington, kararın Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin diplomatik yollarla çözümüne katkı sağlayacağı gerekçesiyle alındığını öne sürse de, bunun Biden'ın Putin'e verdiği tavizlerden bir başkası olabileceği belirtiliyor. Daha önce görüşmede Rus liderin ABD Başkanı'ndan, "NATO'nun doğuya genişlemeyeceğine dair" garanti istediği, Biden'ın ise hem bu konuda taviz verdiği hem de Ukrayna'yı pazarlık masasına koyduğu öne sürülmüştü.

KİEV'İN TALEPLERİNE RAĞMEN

ABD merkezli NBC televizyonu, Washington'ın Ukrayna'ya göndermek üzere hazırladığı 200 milyon dolarlık askeri yardımın tedarik sürecini askıya aldığını bildirdi. Habere göre yardım, Kiev'in talepleri ve bazı ABD'li yetkililerin çağrılarına rağmen askıya alınırken, söz konusu karar ise iki ülke arasındaki duruma diplomatik çözüm bulunması için zaman tanımak adına verildi.

SÖZÜNDEN CAYDI

NBC'ye konuşan kaynakların aktardığı bilgiye göre, Biden'ın 3-4 haftadır masasında duran bu paketi geçen hafta onaylaması ve yeni destek önlemlerini duyurması bekleniyordu. Ancak Beyaz Saray nihai kararı ileri bir tarihe erteledi. Kiev'in, yardımın askıya alınmasının nedenini anlayamadığını ve şoka uğradığını ifade eden kaynaklar, Ukraynalı yetkililerin daha bir ay önce ABD'den teçhizat talep ettiğini ve olumlu yanıt aldığını aktardı.

PAZARLIK MASASINA KOYDU

Geçen hafta salı günü gerçekleşen sanal zirvede Biden'ın, Rusya'nın 'kırmızı çizgi' olarak nitelediği "NATO'nun doğuya doğru genişleme ve Ukrayna'yı üye kabul etme" endişelerini müzakere etmeyi kabul ettiği öne sürülmüştü. İngiliz Financial Times gazetesi, ABD'nin önemli bir diplomatik tavizde bulunarak Ukrayna'yı pazarlık masasına koyduğunu yazmıştı. Haberde Washington'ın, en az dört büyük NATO üyesi ülkeyle birlikte Moskova ile üst düzey görüşmeler yapacağı belirtilmişti.