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Dünya

Biden'dan Putin'e örtülü tehdit: NATO müttefiklerinin topraklarını savunmaya hazırız

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alarak, 'ABD ve müttefikleri sindirilemeyecek. ABD NATO müttefikleriyle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya hazır. Putin ve onun pervasız sözleri ile tehditlerinden yılmayacağız' dedi.

IHA1 Ekim 2022 Cumartesi 10:00 - Güncelleme:
Biden'dan Putin'e örtülü tehdit: NATO müttefiklerinin topraklarını savunmaya hazırız
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesinin ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alarak, "Amerika ve müttefikleri sindirilemeyecek" dedi. Biden Putin'in savaşı NATO topraklarına taşımaya cesaret etmemesi gerektiğini söyleyerek, "Amerika, NATO müttefikleriyle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazır. Sayın Putin, söylediklerimi yanlış anlamayın, her karış. Şunu vurgulayayım, Putin ve onun pervasız sözleri ile tehditlerinden yılmayacağız" şeklinde konuştu. Biden, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'yı askeri teçhizat ve yardımla desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

BALTIK DENİZİ'NDEKİ GAZ SIZINTISINA DA DEĞİNDİ

Biden Baltık Denizi'nden geçen Kuzey Akım gaz hatlarındaki sızıntıya değinerek, "Bu kasıtlı bir sabotaj eylemiydi ve şimdi Ruslar dezenformasyon ve yalan pompalıyor. Biz müttefiklerimizle birlikte tam olarak ne olduğunu anlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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