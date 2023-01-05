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Dünya

Biden'dan Rusya'nın tek taraflı ateşkes kararı hakkında açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da ilan ettiği ateşkese değinerek, “(Putin) Sanırım biraz nefes almaya çalışıyor” dedi.

IHA5 Ocak 2023 Perşembe 21:45 - Güncelleme:
Biden'dan Rusya'nın tek taraflı ateşkes kararı hakkında açıklama
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ortodoksların Noel dönemi olan 6-7 Ocak tarihlerinde ilan ettiği 36 saatlik ateşkes ilanına dair açıklamalarda bulundu. Biden, "Putin'in söylediği herhangi bir şeye yanıt vermek konusunda isteksizim. Bunu ilginç buldum. 25'inde ve yılbaşında hastaneleri, kreşleri ve kiliseleri bombalamaya hazırdı. Sanırım biraz nefes almaya çalışıyor" dedi.

Putin, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in çağrısına uyarak, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya 6 Ocak 12.00'den 7 Ocak 00.00'a kadar iki ülke arasındaki tüm çatışma noktalarında ateşkes ilan etmesi talimatı vermişti.

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