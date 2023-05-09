İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2023 Salı / 19 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5042
  • EURO
    21,452
  • ALTIN
    1267.72
  • BIST100
    4561.94
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Biden'dan Suriye kararı!

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirttiği Suriye rejiminin eylemlerinden kaynaklanan 'ulusal acil durum' halinin uzatılmasına karar verdi.

AA9 Mayıs 2023 Salı 01:51 - Güncelleme:
Biden'dan Suriye kararı!
ABONE OL

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturmaya devam etmesi nedeniyle ilk olarak 11 Mayıs 2004'te ilan edilen Suriye hükümetinin faaliyetlerinden kaynaklı "ulusal acil durum"a ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

Biden, "terörü destekleme, Lübnan işgalinin devamı, kitle imha silahları ve füze programlarını sürdürmek, Irak'ın istikrara kavuşması ve yeniden inşasına ilişkin ABD ve uluslararası çabaları baltalamak" gibi gerekçelerle Suriye'deki rejimin ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine "sıra dışı ve olağanüstü" tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

"Rejimin özgürlük ve temsili bir hükümet çağrısında bulunan Suriye halkına yönelik vahşeti ve baskısı, Suriye halkını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgede istikrarsızlık yaratıyor." ifadesini kullanan Biden, ABD'nin Esed rejimi ve ona yardımcı olan Rusya ve İran'ın uyguladığı şiddet ve insan hakları ihlallerini de kınadığını aktardı.

Biden, "ABD, Esed rejimi ve destekçilerini, kendi halkına karşı yürüttüğü şiddetli savaşı durdurmaya, ülke çapında ateşkes ilan etmeye, ihtiyacı olan tüm Suriyelilere insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını kolaylaştırmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı doğrultusunda Suriye'de siyasi bir çözüm müzakere etmeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, bu nedenlerle, 11 Mayıs 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin bu tarihten sonra da yürürlükte kalması gerektiğini bildirdi.

  • Suriye
  • joe biden
  • ulusal acil durum

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.