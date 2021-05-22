Biden'dan tepki çeken çıkış: Bölge ülkeleri bunu yapana kadar barış olmayacak

AA 22 Mayıs 2021 Cumartesi 08:03 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 08:03

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı ikili görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son olaylarda ABD'nin İsrail'e verdiği destek ve 735 milyon dolarlık silah satışının bazı Demokrat çevrelerce eleştirilmesine yanıt veren Biden, "İsrail'in güvenliği için verdiğim taahhütlerde bir değişiklik yok. Bölgede iki devletli çözüme hala ihtiyacımız var, sorunlara tek çözüm bu olacaktır." diye konuştu.

Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde Batı Şeria'nın güvenliği için de kendilerine destek vereceğini belirttiğini kaydederek, "Aynı zamanda İsraillilere, Kudüs'teki toplumlararası çatışmaları durdurmaları gerektiğini de söyledim." ifadesini kullandı.

Gazze'nin yeniden inşası için diğer ülkelerle ekonomik bir paket oluşturulması konusunda çalışmalarda bulunacaklarını bildiren Biden, "Bölge ülkeleri İsrail'in bağımsız Yahudi bir devlet olarak var olma hakkını tanıyana kadar barış olmayacak." dedi.

- "ATEŞKESİN KORUNMASI İÇİN DUA EDİYORUM"

Biden, bir gazetecinin "Son bir haftada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "İnsanlarla yaptığım özel görüşme ve müzakereler hakkında konuşmam. Ancak geçen defasında ateşkes 56 günde sağlanmıştı. Şimdi sağlanan ateşkesin korunması için dua ediyorum. Binyamin Netanyahu'dan söz aldım, o bana verdiği sözleri hep tutmuştur." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin hayatının kendisi için önemli olduğunu belirten Biden, "Abbas, Filistin halkının lideri olarak görülmeli, bizim terör örgütü olarak tanıdığımız Hamas değil." diye konuştu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN'DAN FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS'A "GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINA" KATKI VAADİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin, Gazze'ye insani yardım gönderilmesini ve İsrail saldırılarında ciddi zarar gören abluka altındaki kentin yeniden inşasına katkı vereceğini bildirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölgedeki son durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ile Abbas, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ateşkesin korunması yönündeki çabaları görüştü.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Gazze'ye acil insani destek sağlanması, kente uluslararası desteğin mobilize edilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası çabalarında ABD'nin Filistin yönetimi ve Birleşmiş Milletler ile çalışmaya bağlı olduğunu vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, söz konusu ateşkesin sağlanmasındaki rolü nedeniyle Mısır yönetimine de teşekkür edildiği belirtilen açıklamada, Abbas'ın, Blinken'ın ilerleyen günlerde bölgeye gidecek olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırılar nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 248'e ulaştığı bildirilmişti.

ABD BAŞKANI BİDEN, GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI MOON İLE BEYAZ SARAY'DA BİR ARAYA GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'deki durumdan endişeli olduklarını ve bölgedeki hedeflerinin Kore Yarımadası'nın nükleerden tamamen arındırılması olduğunu belirtti.

Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Moon'un, başkanlığı döneminde Beyaz Saray'da ağırladığı ikinci devlet başkanı olduğunu ifade eden Biden, "Bu da bizim Güney Kore ile 70 yıllık müttefikliğimize ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, bugünkü ikili görüşmelerde birçok konuda ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına yönelik ortak bir tutum takınma konusunda mutabık kaldık. Kuzey Kore'deki durumdan dolayı ikimiz de derin endişe duyuyoruz. Ayrıca milletlerimiz, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasına giden yolda tansiyonun düşürülmesi için Kuzey Kore ile pragmatik diplomatik bir ilişki kurma arzusunu paylaşıyor." dedi.

- BİDEN KUZEY KORE ÖZEL TEMSİLCİSİNİ AÇIKLADI

Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik çabalarını sürdüreceklerinin altını çizen Biden, "Dışişleri Bakanlığımızda çalışan Kariyer Diplomatı Sung Kim, Kuzey Kore Özel Temsilcimiz olarak atanmıştır." diye konuştu.

Biden ayrıca, Kovid-19 salgını ile mücadelede uluslararası ortaklıkların önemine işaret ederek, "Kapsamlı bir aşı ortaklığı kurulması konusunda anlaştık." dedi.

- "BÖLGENİN TAMAMEN NÜKLEERDEN ARINDIRILMASI BİZİM HEDEFİMİZ VE BÖYLE OLMAYA DA DEVAM EDECEK"

Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması için ne tür adımlar atacağının sorulması üzerine Biden, "Bu sürecin ne kadar zor olduğunu göremeyecek kadar yanılsama altında değiliz. Ancak bölgenin tamamen nükleerden arındırılması bizim hedefimiz ve böyle olmaya da devam edecek." diye konuştu.

Biden Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile görüşmek için bir ön şartı olup olmadığının sorulması üzerine, "Kim, nükleerden arınma konusunda daha ciddi olana kadar görüşmem gibi." yanıtını verdi.