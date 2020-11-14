İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2020 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6845
  • EURO
    9,0913
  • ALTIN
    466.334
  • BIST100
    1291.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'dan Trump'a koronavirüsle mücadele çağrısı: Acil harekete geç
Dünya

Biden'dan Trump'a koronavirüsle mücadele çağrısı: Acil harekete geç

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, 20 Ocak 2021'e kadar başkanlık koltuğuna oturamayacağını hatırlatarak Trump yönetiminden, ülkede hızla artan koronavirüs vakalarına karşı acil harekete geçilmesini istedi.

AA14 Kasım 2020 Cumartesi 07:14 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 07:16
ABONE OL

Biden, Kovid-19 ile mücadele için oluşturduğu ekibiyle bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, artan vakalar nedeniyle sağlık çalışanları ve hastanelerin giderek büyüyen bir baskıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19 aşısı her ne kadar olumlu bir gelişme olsa da ülke genelinde aşı yapılmasının aylar süreceğini belirten Biden, "Bu kriz için acil bir federal müdahale gerekli ama ne yazık ki uzun süredir yok. Ben başkan seçildim ama seneye kadar başkan değilim. Salgın takvimdeki tarihe bakmıyor, süratle yayılıyor. Yönetimin hemen harekete geçmesi gerek." dedi.

Biden, Amerikan halkına ise sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri çağrısı yaptı.

ABD'de ikinci dalga Kovid-19 salgınında son bir haftadır her gün 100 binden fazla vaka tespit ediliyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"e göre, ABD'de koronavirüse yakalanan kişi sayısı 11 milyonu geçerken 249 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.