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Dünya

Biden'dan yeni gaf! Ev sahibi ülkenin adını karıştırdı

ABD Başkanı Biden'ın gaflarına bir yenisi daha eklendi. Biden, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği zirvesinde yaptığı konuşmada ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı.

13 Kasım 2022 Pazar 07:59 - Güncelleme:
Biden'dan yeni gaf! Ev sahibi ülkenin adını karıştırdı
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ABD Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde yaptığı konuşmada ev sahibi ülkenin adını karıştırdı.

Evening Standard gazetesinin haberine göre, Biden, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'teki ASEAN zirvesinde katılımcı ülkelere hitap etti.

Konuşmasında ev sahibi Kamboçya'ya teşekkür etmek isteyen Biden, yanlışlıkla bu ülkeye "Kolombiya" dedi.

Biden, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Artık Kamboçya'da tekrar bir araya geldiğimize göre, halihazırda kaydettiğimizden daha güçlü ilerlemeler kaydetmeyi dört gözle bekliyorum. Kolombiya'nın ASEAN başkanlığındaki liderliği ve hepimizi ağırladığı için başbakana teşekkür etmek istiyorum ve ayrıca Endonezya'nın bu yıl yaptığı tüm çalışmalarda yer alacağımızı onaylamak istiyorum."

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