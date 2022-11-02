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Dünya

Biden'dan yeni gaf! Şimdi de ölülerle konuşuyor

ABD Başkanı Joe Biden Florida eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, insülini icat eden ve kendisi doğmadan 1 yıl önce hayatını kaybeden Dr. Frederick Banting ile konuştuğunu söyledi.

IHA2 Kasım 2022 Çarşamba 16:59 - Güncelleme:
Biden'dan yeni gaf! Şimdi de ölülerle konuşuyor
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ABD Başkanı Joe Biden, Florida'da Hallandale Beach'te Enflasyon Azaltma Yasası'na ilişkin düzenlenen etkinlikte yaptığı gaflara bir yenisini daha ekledi.

Biden konuşmasında sağlık çalışmalarından bahsederek, "Kaçınız diyabet hastası ve insüline ihtiyaç duyuyor? Diyabet için insülin ilacını üretmenin maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Bu ilaç, patentinin herkese açık olmasını isteyen bir adam tarafından üretildi. Onunla konuştum. Tamam mı?" ifadelerini kullandı.

İnsülinin mucidi Dr. Frederick Banting ve Profesör John James Richard Macleod, 1921 yılında insülini icat ettikten sonra 1923'te Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü. Macleod 1935'te, Banting ise 1941'de hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre Joe Biden 20 Kasım 1942'de doğdu.

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