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Dünya

Biden bildiğiniz gibi: Boşlukla sohbet etti, yönünü bulamadı

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir açılışta bir süre boşlukla sohbet etti. Daha sonra yönünü şaşıran Biden, sahneden inmesi gereken yolu bulamadı.

TRT Haber21 Ekim 2022 Cuma 14:20 - Güncelleme:
Biden bildiğiniz gibi: Boşlukla sohbet etti, yönünü bulamadı
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Son günlerde şaşkınlıkları ve unutkanlıkları ile gündem olan ABD Başkanı Joe Biden şimdi de boşlukla konuştu.

Yaklaşık 9 ay önce yıkılan Pensilvanya Fern Hollow Köprüsü'nün tamiratı yeni bitti. Biden, köprü açılışında konuştu. Konuşması bittikten sonra arkasına dönen Biden, boşlukla sohbet etti. Biden'ın neler söylediği ise anlaşılmadı. TRT Haber'de yer alan habere göre, daha sonra yönünü şaşıran Biden, nihayet sahneden inmesi gereken yolu buldu.

BİDEN İÇİN İLK DEĞİL

Geçen ay da konuşmasını bitirdikten sonra sahneden inmeye çalışmış, O sırada yaptığı hareketlerle sosyal medyada gündem olmuştu.

Ağustos ayında yaptığı gafta da, kürsüden bir süre önce hayatını kaybeden kongre üyesine seslenip, onu izleyiciler arasında aramıştı.

ABD BAŞKANI BİDEN YİNE UNUTTU, ÖLEN KONGRE ÜYESİNE SESLENDİ

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e önce ABD Başkanı, daha sonra First Lady demesi ve bir konuşmasının sonuna kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" notunu da okuması çokça konuşulmuştu.

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