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Dünya

Biden'ı rahatlatan adım! Demokrat valilerden ABD Başkanı'na tam destek geldi

Eski Başkan Donald Trump ile gerçekleştirdiği seçim münazarasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden'a Demokrat Parti valilerinden destek geldi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 13:35 - Güncelleme:
Biden'ı rahatlatan adım! Demokrat valilerden ABD Başkanı'na tam destek geldi
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ABD basınında yer alan haberlere göre, 'ülkeyi yönetme konusunda yeterliliğine ilişkin korkuları gidermek isteyen' Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Demokrat Parti'nin valileriyle Washington'da bir araya geldi. Maryland Eyaleti Valisi Wes Moore, New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul ve Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz, Biden ile görüşmenin ardından basın mensuplarına birlikte açıklama yaptı.

Walz, yaptığı açıklamada, Biden'ın başkanlık koltuğu için uygun olduğunu ifade ederek, "Hiçbirimiz 27 Haziran gecesinin kötü bir performans olduğunu inkar etmiyoruz" dedi.

ENDİŞELERİNİ PAYLAŞTILAR

Moore ise görüşmeyi, dürüst ve samimi bulduklarını aktararak, valiler olarak Biden ile endişelerini paylaştıklarını söyledi. Halktan aldıkları tepkileri Biden'a ilettiklerini dile getiren Moore, "Başkan, bizim adayımız. Başkan, bizim parti liderimiz. Biden kazanmak için bu yarışta olduğu konusunda çok açıktı." diye konuştu.

Hochul ise tüm Demokrat Parti valilerinin Biden'a destek sözü verdiğini çünkü risklerin yüksek olduğunu kaydetti.

BİDEN'A GÜVENİ YENİDEN İNŞA ET TAVSİYESİ

Biden ile görüşen Demokrat Senatör Chris Coons, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın seçimlerin aciliyetini, zorluğunu ve önemini anladığını belirtti.

Coons, Biden'a parti içindeki güveni endişeler daha da büyümeden yeniden inşa etmesini tavsiye ettiğini kaydetti.

BİDEN'A TEPKİLER BÜYÜYOR

Demokrat Parti valileri, Biden'a destek sözü verse de parti içinden ve bağışçılardan Biden karşıtı sesler yükseliyor. Demokrat Parti bağışçılarından ve Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings, New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, Biden'ın güçlü demokrat liderlere, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı seçimlerde yenmesi için izin vermesi gerektiğini ifade ederek, Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulundu. Hastings, büyük bağışçılar arasında Biden'a kamuoyuna açık olarak başkanlık yarışından çekilmesini söyleyen ilk kişi oldu. Demokrat Partiden Temsilciler Meclisi Üyesi Raul Grijalva da Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi için çağrı yapan ikinci isim oldu.

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