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  • Biden'ı yerden yere vurdu: Putin'e karşı zayıf davrandı ve teslim oldu!
Dünya

Biden'ı yerden yere vurdu: Putin'e karşı zayıf davrandı ve teslim oldu!

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Biden'ı Putin'e teslim olduğunu belirterek, 'Şu anda da güçlü hareket etmek ve krizi çözmek yerine, Sayın Biden geri çekilmeyi ve daha çok zayıflık ve taviz göstermeyi seçiyor.' dedi.

AA4 Şubat 2022 Cuma 20:37 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 20:37
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Teksas Senatörü Cruz, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Biden'ı eleştirdi.

Biden'ı Putin'e "teslim olmakla" itham eden Cruz, "Şu anda da güçlü hareket etmek ve krizi çözmek yerine, Sayın Biden geri çekilmeyi ve daha çok zayıflık ve taviz göstermeyi seçiyor." diye konuştu.

"Putin 2017'de, 2018'de, 2019'da ya da 2020'de böyle bir hamle yapmadı da neden şimdi? Ne değişti? Bence Oval Ofis'in sahibi değişti ve bu kişi İncil'e el bastığından bu yana zayıflık gösteriyor ve ödün veriyor." ifadelerini kullanan Cruz, Biden'ın "zayıf" duruşunun, Afganistan, İran ve Tayvan konularında dış politika krizlerine yol açtığını sözlerine ekledi.

  • ABDli Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz
  • biden
  • putin

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