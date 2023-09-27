İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2023 Çarşamba / 13 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3137
  • EURO
    28,8221
  • ALTIN
    1659.65
  • BIST100
    8212.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'ın davetine katılmayan Sogavare'den ABD'ye tepki: Bana ders verilmesini dinlemeyeceğim
Dünya

Biden'ın davetine katılmayan Sogavare'den ABD'ye tepki: Bana ders verilmesini dinlemeyeceğim

ABD'nin Beyaz Saray'da Pasifik Adaları ülkeleri liderlerini ağırladığı zirveye katılmayan Solomon Adaları Başbakanı Sogavare, ABD'ye tepki gösterdi. Sogavare, 'Orada oturup insanların bana ders vermesini dinlemeyeceğim.' dedi.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 16:01 - Güncelleme:
Biden'ın davetine katılmayan Sogavare'den ABD'ye tepki: Bana ders verilmesini dinlemeyeceğim
ABONE OL

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, ABD'nin "Pasifik liderlerine daha fazla saygı göstermesi" gerektiğini belirtti.

ABC News'in haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Pasifik Adaları ülkeleri liderlerini ağırladığı zirveye katılmayan Sogavare, yaptığı açıklamada, ABD'nin "ne kadar iyi" olduğu konusunda "sürekli ders verdiğini" söyledi.

Washington'da düzenlenen Pasifik liderleri zirvesinin yeniden değerlendirilmesini isteyen Sogavera, ABD'nin "Pasifik liderlerine daha fazla saygı göstermesi" gerektiğini kaydetti.

Sogavera, zirveye bizzat katılmamasının nedenini "iç meseleler" olarak nitelendirerek, geçen sene düzenlenen zirveye katıldığını ancak o toplantıdan "hiçbir sonucun çıkmadığını" vurguladı.

Başbakan Sogavera, "Orada oturup insanların bana ders vermesini dinlemeyeceğim, asla." ifadesini kullandı.

SOLOMON ADALARI LİDERİ SOGAVARE ZİRVEYE KATILMAMIŞTI

ABD Başkanı Biden, 25 Eylül'de, 2. ABD-Pasifik Adaları Forumu (PIF) Zirvesi kapsamında bu ülkelerin liderleriyle bir araya gelmişti.

Başbakan Sogavere, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katıldıktan sonra ülkesine dönmüş, Beyaz Saray'daki zirveye kendisinin yerine Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele katılmıştı.

ABD'li yetkililerin zirvede yer almamasını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdiği Sogavere, geçen yıl ABD-Pasifik Adaları Ortak Deklarasyonu'nu imzalamamıştı. Solomon Adaları ayrıca Çin ile güvenlik anlaşması imzalamasıyla dikkati çekmişti.

  • solomon adaları
  • pasifik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.