İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 239. gününde sürüyor.

BM: GAZZE'DE ACI VE YIKIMIN ARTIK DURMASI GEREKİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes taslağıyla ilgili, "Kalıcı barış sağlanması için anlaşmaya yol açmasını umuyorum." açıklamasında bulunduğu bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, Guterres'in ateşkes, tam ve engelsiz insani yardım erişimi ve esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması için aylardır çağrıda bulunduğunu anımsatarak, Genel Sekreter'in ateşkes taslağıyla ilgili "Kalıcı barış sağlaması için anlaşmaya yol açmasını umuyorum." açıklamasını yaptığını kaydetti.

Guterres, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Gazze'de çok fazla yıkım ve acıya şahit olduk. Artık durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Biden'ın girişimini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Guterres, tüm taraflara bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulundu.

Guterres, söz konusu girişimin ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve güvence altına alınmış engelsiz insani yardım ile nihai olarak Orta Doğu'da kalıcı barışa yol açacağına işaret etti.

- ABD BAŞKANI BİDEN YENİ ÖNERİYİ AÇIKLAMIŞTI



ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden teklif etti! Hamas ve Netanyahu'dan cevap geldi Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:01 Kanada'nın Toronto kentindeki Filistin destekçileri, Gazze halkıyla dayanışma göstermek ve İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı kınamak amacıyla şehir merkezindeki Union İstasyonu'nda bir araya geldi.

04:35 Tunuslu sanatçı Boşnak, BM İyi Niyet Elçisi unvanından vazgeçme kararını değerlendirdi: Bu yaşa kadar yaşayıp, Gazze'de olup bitenleri izlemek istemezdim.

04:23 Gazze'deki, ABD vatandaşlığına sahip İsrailli esirlerin aileleri, İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerini memnuniyetle karşıladı.

01:00 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes taslağıyla ilgili, "Kalıcı barış sağlanması için anlaşmaya yol açmasını umuyorum." açıklamasında bulunduğu bildirildi.

00:58 İtalya'nın kuzeybatısındaki Torino kentinde belediye meclis üyesi Abdullahi Ahmed, Filistin'e destek için belediye binasının ön cephesine Filistin bayrağı astı.

00:32 Hamas, İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 291'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 642 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti.