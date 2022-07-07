Biden'ın F-16 desteği rahatsız etti, Türkiye düşmanları yine harekete geçti

ABD'de bir grup Kongre üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye F-16 satışını destekleyen ifadelerini eleştirerek itirazda bulundu. Silah satışının karşısında oldukları yönünde bir açıklama yayınlayan imzacıların daha önce de Türkiye karşıtı çok sayıda mektup ve faaliyetin içinde oldukları ortaya çıktı. Temsilciler Meclisi üyelerinin açıklaması Chris Pappas, Dina Titus, Carolyn Maloney, Charlie Crist, Frank Pallone ve John Sarbanes imzasıyla yayımlandı.

SİCİLLERİ KABARIK

Kongre üyesi Chris Pappas geçtiğimiz yıl Carolyn Maloney ve 4 diğer üye ile birlikte ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir metup göndererek Türkiye'ye F-16 satışının yapılmamasını istediler. Kongre üyesi Dina Titus ise FETÖ'cü Enes Kanter'in de baş destekçileri arasında. Frank Pallone ise ABD'ye Ermenilere karşı sözde "nefret söylemini" kınama çağrısı yapmıştı. Maloney 2017'de Washington'daki Türk Büyükelçiliği önünde PKK yandaşlarına müdahale Türk korumaların kınanmasını istemişti.

BABA-OĞUL DÜŞMANLAR

John Sarbanes 2019'da Türkiye'ye F-35'lerin verilmemesi yönünde Kongre üyelerinin imzasına açılan mektubu kaleme almıştı. Sarbanes'in babası olan eski Senatör Paul Sarbanes'in de 1995'te Türkiye'ye fırkateyn satışına engel olmak için lobi yaptığı ortaya çıktı. Oğul Sarbanes ayrıca 2017'de Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen bir provokasyon gösterisine katıldığı görüntüler de hafızalarda yer etti.